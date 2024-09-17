Un punto che permette di orientarsi

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un punto che permette di orientarsi' è 'Riferimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIFERIMENTO

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Perché la soluzione è Riferimento? La voce, intesa come riferimento, svolge un ruolo fondamentale nel processo di orientamento, offrendo indicazioni chiare e affidabili per individuare una posizione o una direzione. Essa funge da punto di riferimento che consente di stabilire un senso di direzione preciso, facilitando la navigazione attraverso ambienti complessi o sconosciuti. La presenza di una voce di riferimento rassicura e guida, rendendo più semplice la percezione dello spazio e la comprensione delle rotte da seguire.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un punto che permette di orientarsi". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un punto che permette di orientarsi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Riferimento

Per risolvere la definizione "Un punto che permette di orientarsi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un punto che permette di orientarsi" conferma che la soluzione 'Riferimento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Riferimento

R Roma I Imola F Firenze E Empoli R Roma I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un punto che permette di orientarsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Riferimento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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