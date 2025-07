Un punto per orientarsi nei cruciverba: la soluzione è Nord

NORD

Perché la soluzione è Nord? Nord è uno dei quattro punti cardinali, indicato come direzione verso cui si orienta la bussola quando il ago punta verso il Polo Nord. È fondamentale per orientarsi e trovare la strada in natura o durante un viaggio. Conoscere il Nord aiuta a capire dove si trova il nord geografico e a navigare con sicurezza, rendendo più facile muoversi nel mondo.

Come si scrive la soluzione Nord

N Napoli

O Otranto

R Roma

D Domodossola

