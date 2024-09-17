Mucchi di paglia

Home / Soluzioni Cruciverba / Mucchi di paglia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mucchi di paglia' è 'Covoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COVONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mucchi di paglia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mucchi di paglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Covoni? I covoni sono ammassi di paglia raccolti e compattati, generalmente durante la mietitura. Vengono utilizzati come alimentazione per gli animali o come materiale per il letto del bestiame. La loro forma compatta permette di conservarli facilmente e proteggerli dalle intemperie. Questi cumuli rappresentano il prodotto del lavoro agricolo di riunire e conservare la paglia dopo il taglio dei campi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mucchi di paglia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Covoni

Per risolvere la definizione "Mucchi di paglia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mucchi di paglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Covoni:

C Como O Otranto V Venezia O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mucchi di paglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li formava il mietitoreFasci di spigheLe fascine di pagliaUn mucchio di pagliaFrutti che maturano sotto la pagliaHa il ventre di pagliaUn tappetino di pagliaCoda di paglia