Ha il ventre di paglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il ventre di paglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : SPAVENTAPASSERI

Significato/Curiosità : Ha il ventre di paglia

Lo spaventapasseri è una figura familiare nei campi agricoli, concepita per spaventare gli uccelli e proteggere i raccolti. La sua forma umanoide, spesso fatta di paglia o materiale simile, ha un ventre evocativo di fragilità e vuoto. Questa immagine è spesso usata in senso metaforico per descrivere qualcuno con poca resistenza o sostanza, facilmente intimidito o scosso da eventi o circostanze. La figura dello spaventapasseri evoca l'idea di vulnerabilità , rappresentando sia la preservazione dei raccolti che la fragilità umana, sottolineando la relazione tra natura e cultura.

Altre risposte alla domanda : Ha il ventre di paglia : ventre; paglia; Procedono ventre a terra; ventre prominente; Cetaceo predatore con dorso nero e ventre bianco; La Matilde che scrisse Il ventre di Napoli; Ha una ventre sca gustosa; Uno dei pesci paglia ccio in Alla ricerca di Nemo; Interpretò il paglia ccio It in un film TV; Frutti che maturano sotto la paglia ; Se finisce in un paglia io non si trova più; Fascine di paglia ;

Cerca altre Definizioni