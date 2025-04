Il detector dei controlli prima di salire in aereo - Soluzione Cruciverba: Metal

Lo sapevi che? Aeroporto: Un aeroporto è un'infrastruttura attrezzata per il decollo e l'atterraggio di aeromobili, per il transito dei relativi passeggeri e del loro bagaglio, per il ricovero e il rifornimento dei velivoli.

