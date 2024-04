La Soluzione ♚ È necessario prima di imbarcarsi in aereo

La definizione e la soluzione di 7 lettere: È necessario prima di imbarcarsi in aereo. CHECK IN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su E necessario prima di imbarcarsi in aereo: Paez poco prima di natale aveva deciso di rinunciare alle ricerche e tornare in uruguay. ma mentre era già all'aeroporto in procinto di imbarcarsi venne chiamato... Check-in è un'espressione della lingua inglese usata per indicare la procedura di ammissione, tramite registrazione di dati personali, in alberghi, ospedali, porti, aeroporti e servizi pubblici in generale. È un anglicismo indicato come sinonimo di accettazione o registrazione. Dove è previsto, ad esempio negli alberghi, viene registrata anche l'uscita degli utenti, con il cosiddetto check-out.

