Sport praticato in aree in cui ci si può perdere

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Sport praticato in aree in cui ci si può perdere' è 'Orienteering'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORIENTEERING

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Perché la soluzione è Orienteering? L'orientamento è uno sport che si svolge in ambienti naturali, come boschi e campagne, dove i partecipanti devono trovare la strada tra punti di controllo utilizzando mappe e bussole. Questa disciplina richiede abilità di navigazione e capacità di leggere il territorio per evitare di perdersi. Gli atleti si muovono in ambienti selvaggi, mettendo alla prova la loro precisione e resistenza. La sua natura avventurosa e il contatto con la natura rendono l'orientamento uno sport unico e stimolante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sport praticato in aree in cui ci si può perdere". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Sport praticato in aree in cui ci si può perdere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Orienteering

Per risolvere la definizione "Sport praticato in aree in cui ci si può perdere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sport praticato in aree in cui ci si può perdere" conferma che la soluzione 'Orienteering' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Orienteering

O Otranto R Roma I Imola E Empoli N Napoli T Torino E Empoli E Empoli R Roma I Imola N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sport praticato in aree in cui ci si può perdere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orienteering' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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