COMPAGNIA

Perché la soluzione è Compagnia? La parola compagnia indica un gruppo di persone che si ritrovano insieme per condividere momenti, conversazioni o attività. Può riferirsi a amici, colleghi o semplicemente a chi si accompagna in una determinata situazione. In sostanza, rappresenta la presenza di altri con cui si vive un’esperienza sociale, rendendo ogni momento più piacevole e meno solitario. È il senso di stare in buona compagnia.

Come si scrive la soluzione Compagnia

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

A Ancona

G Genova

N Napoli

I Imola

A Ancona

