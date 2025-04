Ma naturalmente - Soluzione Cruciverba: Beninteso

BENINTESO

Curiosità su Pozzo artesiano: Un pozzo artesiano è un pozzo naturalmente effluente: le acque sotterranee arrivano in superficie senza ausili meccanici (pompe sommerse), poiché esse tendono a risalire, zampillando, fino alla quota della linea piezometrica (la quale sovente si trova sopra il piano campagna). Il vantaggio nella costruzione di pozzi di questo tipo è che, sfruttando i naturali bacini artesiani, acquiferi in pressione in genere alimentati dall'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo, è possibile fare a meno di sistemi di pompaggio, obbligatori, invece, in quelli di diverso tipo.

