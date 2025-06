Impegnano numerosi atleti nei cruciverba: la soluzione è Olimpiadi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Impegnano numerosi atleti' è 'Olimpiadi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLIMPIADI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Olimpiadi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Olimpiadi? Le Olimpiadi sono eventi sportivi internazionali che coinvolgono atleti di tutto il mondo, impegnandoli in discipline diverse per conquistare medaglie e record. Sono simbolo di unità, spirito competitivo e amicizia tra nazioni. Ogni quattro anni, queste gare attirano l'attenzione globale, trasformando lo sport in un momento di grande emozione e condivisione tra milioni di persone.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nel 2024 si sono svolte a ParigiQuelle di quest anno si tengono a Parigi in luglio e agostoSi svolgono ogni quattro anniImpegnano molti atletiImpegnano gli atletiDistingue gli atleti di judo

Se "Impegnano numerosi atleti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

L Livorno

I Imola

M Milano

P Padova

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

