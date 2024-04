La definizione e la soluzione di 9 lettere: Impegnano molti atleti. OLIMPIADI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

i Giochi olimpici, pur essendo comunemente chiamati anche Olimpiadi, non sono da confondere con l'Olimpiade: quest'ultima indica l'intervallo di tempo di quattro anni che intercorre tra un'edizione dei Giochi olimpici e la successiva. Per questo, anche se i Giochi del 1916, 1940 e 1944 non sono stati disputati, si è continuato a conteggiare le Olimpiadi, cosicché i Giochi di Tokyo 2020 sono stati la trentaduesima edizione. Il nome Giochi olimpici è stato scelto per ricordare i Giochi olimpici antichi che si svolgevano ...

olimpiadi f pl

plurale di olimpiade (sport) competizioni sportive internazionali quadriennali

Sillabazione

o | lim | pì | a | di

Etimologia / Derivazione

da Olimpia, città dell'antica Grecia dove ogni quattro anni si tenevano competizioni sportive e poetiche in onore di Zeus

Sinonimi

giochi olimpici

