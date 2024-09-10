Il vertice dei corpi acuti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il vertice dei corpi acuti' è 'Apice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APICE

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Perché la soluzione è Apice? L'apice è il punto più alto di un corpo acuto, segnando la massima inclinazione o estensione. Si trova alla sommità di una forma triangolare o di un'onda, distinguendosi per la sua elevazione rispetto alle altre parti. In geometria, rappresenta il punto di massimo apporto di una curva o di un angolo acuto. La sua posizione evidenzia la massima curvatura o estremità superiore di un oggetto. L'apice è quindi il vertice che definisce la punta o l'apice di una figura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il vertice dei corpi acuti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il vertice dei corpi acuti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Apice

Se la definizione "Il vertice dei corpi acuti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il vertice dei corpi acuti" conferma che la soluzione 'Apice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Apice

A Ancona P Padova I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il vertice dei corpi acuti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Apice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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