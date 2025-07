Il punto oltre cui non si va nei cruciverba: la soluzione è Apice

Home / Soluzioni Cruciverba / Il punto oltre cui non si va

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il punto oltre cui non si va' è 'Apice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APICE

Curiosità e Significato di Apice

La soluzione Apice di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Apice per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Apice? L'apice rappresenta il punto più alto, estremo o culminante di qualcosa, come la vetta di una montagna o il massimo raggiunto in una situazione. È il punto oltre il quale non si può andare, simbolo di limite o di massima espressione. In grafica, indica anche il vertice di una lettera o un angolo. È il segno che segna il massimo livello di qualcosa, ecco perché si dice il punto oltre cui non si va.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il punto in cui si arena la trattativaIl punto a cui si è giunti in una specialitàUn punto in cui il traffico autostradale si divideLo è il destino contro cui non si vaPunto in cui il traffico autostradale si divide

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Apice

La definizione "Il punto oltre cui non si va" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

P Padova

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R F O C O T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONFORTO" CONFORTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.