Divide i tifosi tanto a Milano quanto a Genova

Home / Soluzioni Cruciverba / Divide i tifosi tanto a Milano quanto a Genova

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Divide i tifosi tanto a Milano quanto a Genova' è 'Derby'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DERBY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Divide i tifosi tanto a Milano quanto a Genova" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Divide i tifosi tanto a Milano quanto a Genova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Derby? Un evento sportivo che provoca grandi emozioni e divisioni tra i sostenitori delle squadre rivali si svolge spesso nelle città di Milano e Genova. Questo scontro tra due formazioni avviene sul campo e genera un’ampia partecipazione di pubblico, creando atmosfere cariche di tensione e passione. I tifosi si confrontano in modo acceso, sostenendo con fervore le proprie squadre. La rivalità si fa sentire non solo in campo, ma anche nelle strade e nei commenti dei supporter.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Divide i tifosi tanto a Milano quanto a Genova nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Derby

Quando la definizione "Divide i tifosi tanto a Milano quanto a Genova" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Divide i tifosi tanto a Milano quanto a Genova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Derby:

D Domodossola E Empoli R Roma B Bologna Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Divide i tifosi tanto a Milano quanto a Genova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La partita fra due squadre di casaLa sfida Inter-JuventusDivide i tifosi d una cittàDivide i tifosi delle grandi cittàDivide i tifosi di molte grandi cittàFa alzare i tifosi allo stadioSi riempie di tifosi newyorkesi di baseball