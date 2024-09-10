Le costole delle foglie

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le costole delle foglie' è 'Nervature'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NERVATURE

Perché la soluzione è Nervature? Le nervature sono le strutture che sostengono e distribuiscono i nutrienti nelle foglie, conferendo loro forma e resistenza. Sono fatte di tessuti che si ramificano dalla nervatura principale, creando un reticolo che permette l'irrigazione e la respirazione delle cellule fogliari. Questa rete di linee visibili sulla superficie delle foglie è essenziale per la fotosintesi e la sopravvivenza della pianta. La loro disposizione e forma variano tra le diverse specie di piante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le costole delle foglie". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Le costole delle foglie nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nervature

La soluzione associata alla definizione "Le costole delle foglie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le costole delle foglie" conferma che la soluzione 'Nervature' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Nervature

N Napoli E Empoli R Roma V Venezia A Ancona T Torino U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le costole delle foglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nervature' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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