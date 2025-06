Antonia attrice di origine slovacca nei cruciverba: la soluzione è Liskova

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antonia attrice di origine slovacca' è 'Liskova'.

LISKOVA

Curiosità e Significato di "Liskova"

La soluzione Liskova di 7 lettere

Perché la soluzione è Liskova? Liska Lisková è un'attrice slovacca nota per il suo talento e bellezza. Il suo nome rappresenta una personalità del mondo dello spettacolo proveniente dalla Slovacchia, spesso riconosciuta in ambito internazionale. La sua notorietà ha contribuito a far conoscere la cultura e le star di quel paese, rendendo il suo nome simbolo di eleganza e talento nel cinema e in televisione.

Come si scrive la soluzione Liskova

Hai davanti la definizione "Antonia attrice di origine slovacca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

S Savona

K Kappa

O Otranto

V Venezia

A Ancona

