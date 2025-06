La Milla attrice e modella d origine ucraina nei cruciverba: la soluzione è Jovovich

JOVOVICH

Curiosità e Significato di Jovovich

Approfondisci la parola di 8 lettere Jovovich: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Jovovich? Jovovich è il cognome dell'attrice e modella ucraina interpretata come Mila Jovovich, famosa per ruoli in film d’azione come Resident Evil. Il suo nome è diventato simbolo di bellezza e talento internazionale, rappresentando una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Conosciuta anche come icona di stile, Jovovich incarna eleganza e determinazione nel panorama globale del cinema e della moda.

Come si scrive la soluzione Jovovich

Hai trovato la definizione "La Milla attrice e modella d origine ucraina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

J Jolly

O Otranto

V Venezia

O Otranto

V Venezia

I Imola

C Como

H Hotel

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O T T E M A N U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONTATURE" MONTATURE

