La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipo di nuotata detta anche alla marinara' è 'Over Arm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OVER ARM

Curiosità e Significato di "Over Arm"

La parola Over Arm è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Over Arm.

Perché la soluzione è Over Arm? Over arm è un termine usato nel nuoto che indica una tecnica in cui si muovono le braccia in modo alternato, portandole sopra l'acqua, come se si remasse o si nuotasse alla marinara. È uno stile efficace e molto usato, soprattutto nei nuotatori che vogliono mantenere un buon ritmo e una buona resistenza. Con questa tecnica, si impara a muoversi in modo fluido e naturale in acqua.

Come si scrive la soluzione Over Arm

Hai trovato la definizione "Tipo di nuotata detta anche alla marinara" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

M Milano

