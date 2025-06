È plastificata in numerose pubblicazioni nei cruciverba: la soluzione è Copertina

COPERTINA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Copertina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Copertina.

Perché la soluzione è Copertina? La parola copertina indica la parte esterna di un libro, rivista o pubblicazione, spesso plastificata per proteggerla e renderla più resistente. È quella che si vede subito, ed è spesso decorata con immagini e titoli accattivanti. Quindi, quando si dice che è plastificata in numerose pubblicazioni, si fa riferimento a questa protezione esterna che aiuta a preservarla nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Rende il libro più pesanteParte esterna delle riviste che desta l attenzioneÈ rigida se è di cartoneL artista francese che ebbe numerose ballerine tra le sue modelleVivono numerose lungo le coste del PacificoComprende numerose specialità sportive

C Como

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

