Rende il libro più pesante

Verbo

Transitivo

cartonare (vai alla coniugazione)

rivestire di cartone, incartare con cartone cartonare un pacco (in particolare, di libri) aggiungere ad un libro una fodera e copertina di cartone cartonare un libro

Sillabazione

car | to | nà | re

Pronuncia

IPA: /karto'nare/

Etimologia / Derivazione

da cartone

Sinonimi

(rivestire o incartare con cartone) incartonare

Parole derivate