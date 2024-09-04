Lascia un livido

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lascia un livido' è 'Botta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTTA

Perché la soluzione è Botta? Una botta è un colpo o urto che si verifica su una parte del corpo, spesso causato da un impatto improvviso con un oggetto o una superficie dura. Questo tipo di contusione provoca la rottura di capillari sotto la pelle, portando alla formazione di un livido, che si manifesta come una macchia colorata e dolorosa. La botta può essere lieve o intensa, a seconda della forza dell'impatto, e richiede tempo per guarire completamente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lascia un livido". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lascia un livido nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Botta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lascia un livido" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lascia un livido" conferma che la soluzione 'Botta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Botta

B Bologna O Otranto T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lascia un livido" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Botta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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