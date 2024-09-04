Indica le urgenze in ospedale

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Indica le urgenze in ospedale' è 'Triage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIAGE

Perché la soluzione è Triage? Il triage rappresenta un sistema essenziale negli ospedali che permette di identificare rapidamente le urgenze, valutando la gravità delle condizioni dei pazienti. Attraverso questa procedura, si assegna una priorità di intervento, garantendo che chi necessita di cure immediate riceva attenzione tempestiva. La corretta applicazione del triage assicura un funzionamento efficiente delle risorse e la tutela della salute pubblica. La gestione efficace di questa fase è fondamentale per ottimizzare i tempi di intervento e salvare vite umane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indica le urgenze in ospedale". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Indica le urgenze in ospedale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Triage

Se la definizione "Indica le urgenze in ospedale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indica le urgenze in ospedale" conferma che la soluzione 'Triage' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Triage

T Torino R Roma I Imola A Ancona G Genova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indica le urgenze in ospedale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Triage' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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