TRIAGE

Perché la soluzione è Triage? Il triage è il procedimento di valutazione rapido svolto al pronto soccorso per stabilire l'urgenza delle condizioni dei pazienti. Attraverso questo sistema, medici e infermieri decidono chi deve essere curato prima in base alla gravità dei sintomi, garantendo un'assistenza efficace e tempestiva a chi ne ha più bisogno. È il primo passo fondamentale per organizzare le cure in situazioni di emergenza.

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

G Genova

E Empoli

