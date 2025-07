La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il complesso delle vicende dell umanità fino a oggi' è 'Storia' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STORIA

Perché la soluzione è Storia? La parola storia indica l'insieme di tutte le vicende e i grandi eventi che hanno plasmato l'umanità nel corso dei secoli. Racconta come viviamo, combattiamo, innoviamo e cambiamo nel tempo. È il racconto continuo delle nostre origini e delle esperienze che ci hanno portato fino a oggi. In breve, la storia è il nostro passato che illumina il presente e plasma il futuro.

