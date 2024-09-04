Attributo di una cartolina

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attributo di una cartolina' è 'Postale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attributo di una cartolina" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attributo di una cartolina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Postale? La voce POSTALE si riferisce a tutto ciò che riguarda il servizio di spedizione e ricezione di corrispondenza attraverso il sistema postale. Questo attributo di una cartolina indica che il suo utilizzo è legato alla comunicazione attraverso il servizio postale, garantendo l'invio e la consegna di messaggi e immagini. La presenza di questa voce sulla cartolina rappresenta un elemento fondamentale che identifica il suo scopo e il metodo di trasporto adottato.

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Attributo di una cartolina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Postale

Per risolvere la definizione "Attributo di una cartolina", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attributo di una cartolina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Postale:

P Padova O Otranto S Savona T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attributo di una cartolina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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