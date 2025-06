Astuccio fodera nei cruciverba: la soluzione è Custodia

CUSTODIA

Hai risolto il cruciverba con Custodia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Custodia.

Perché la soluzione è Custodia? Un astuccio fodera è un contenitore, spesso di stoffa o pelle, pensato per custodire e proteggere oggetti come penne, matite o piccoli strumenti. La parola custodia indica proprio questa funzione di tutela e conservazione sicura di ciò che si desidera tenere al riparo da urti o perdite, rendendo il termine molto versatile e comune in vari contesti quotidiani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si esercita vigilandoSe è cautelare non è un oggetto protettivoUn astuccio che ha la forma di ciò che contieneIn mezzo all astuccioAstuccio per reliquieUn sacchetto di fodera

C Como

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

D Domodossola

I Imola

A Ancona

C E I I R T E T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELETTRICI" ELETTRICI

