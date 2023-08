Se è cautelare non è un oggetto protettivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è cautelare non è un oggetto protettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CUSTODIA

Significato/Curiosita : Se e cautelare non e un oggetto protettivo

Arrestati e rinchiusi in regime di custodia cautelare nel carcere minorile, dove vengono subito notati e presi di mira dal detenuto ciro ricci, figlio di un boss... Nomi, come astuccio, fodera o guaina custodia – forma femminile del nome proprio di persona spagnolo custodio custódia – comune del brasile nello stato del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

