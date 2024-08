La Soluzione ♚ L impugnava il cocchiere La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FRUSTA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente FRUSTA

Curiosità su L impugnava il cocchiere: Una frusta è un tipo di arma contundente o strumento di controllo, punizione o tortura, costituito da un manico di legno più o meno lungo attaccato ad una corda a serpentina comunemente realizzata in cuoio intrecciato o altri materiali. Fruste come il gatto a nove code e lo knut sono specificamente sviluppate per la flagellazione come mezzo per infliggere punizioni corporali o torture a bersagli umani.

Altre Definizioni con frusta; impugnava; cocchiere; Fa parte dello sbattitore; Schiocca in aria; Colpo di trauma che interessa l area cervicale; Lo impugnava pure il giullare; Impugnava lo scettro; Il sedile della diligenza destinato al cocchiere; Il cocchiere dell antica biga; Il cocchiere della biga;