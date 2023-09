Il sedile del cocchiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sedile del cocchiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CASSETTA

Significato/Curiosita : Il sedile del cocchiere

Ungheria. il cocchiere esercita un'attività remunerata per conto di un datore di lavoro, o per proprio conto. conduce i cavalli stando seduto su un sedile posto... L'audiocassetta (anche cassetta audio, cassetta a nastro, e più in particolare musicassetta) è un dispositivo a memoria magnetica, che memorizza dati e...