Colpo di trauma che interessa l area cervicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpo di trauma che interessa l area cervicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRUSTA

Significato/Curiosita : Colpo di trauma che interessa l area cervicale

Moderna" della gestione del trauma cranico. negli anni '70, crebbe la consapevolezza del trauma cerebrale come un problema di salute pubblica e da allora... Passante da polso, per appendere la frusta a un gancio, che esteticamente rifinisce il manico. storicamente la frusta è stata modificata per aumentarne... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Colpo di trauma che interessa l area cervicale : colpo; trauma; interessa; area; cervicale; La band di Tutti i miei sbagli e colpo di pistola; Un colpo in buona parte evitato: preso di; Un amichevole colpo sulla spalla; Un colpo del karate e della scopa; colpo inferto dall estremità di un animale; Spintone esperienza trauma tica; Colpito da un trauma psichico; Esito trauma tico di eccessiva torsione articolare; Quella ossea deriva da un trauma ; Ferita, trauma ; Processi infiammatori che interessa no la lingua; Un resto che interessa al paleontologo; Le materie che più interessa no i fabbricanti; Come le donne che si interessa no solamente di loro stesse; Tipo di chirurgia che interessa l apparato circolatorio; Vasta area in cui sono stoccati rifiuti; area interna dei circuiti di motorsport ing; area dell Oceania di cui fa parte la Nuova Guinea; Le isole di Vulcano e Panarea ; area del deserto marocchino nota per le sue dune; C è quella cervicale ;

Cerca altre Definizioni