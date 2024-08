La Soluzione ♚ Un nastro trasparente La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PELLICOLA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PELLICOLA

Curiosità su Un nastro trasparente: Una pellicola (in inglese film) è uno strato sottilissimo di materiale flessibile o fluido. Può riferirsi a: Pellicola fotografica, utilizzata in fotografia Pellicola cinematografica, utilizzata nel cinema Pellicola litografica, utilizzata nella stampa offset Pellicola o film in scienza dei materiali, chimica delle superfici o biologia Pellicola alimentare, pellicola per la conservazione degli alimenti, un tempo in PVC . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «pellicola».

Altre Definizioni con pellicola; nastro; trasparente; Nastro trasparente usato in cucina; C è quella da cucina e cinematografica; S impressiona alla luce; Un nastro per guarnizione; Si fa con i capi del nastro; Fregio fatto con un nastro; Una busta trasparente per documenti; Un tessuto trasparente; Diafano trasparente;