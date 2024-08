La Soluzione ♚ Si dice di vecchia pianta La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ANNOSA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ANNOSA

Curiosità su Si dice di vecchia pianta: Ad multos annos (per molti anni) è una forma augurale in latino, di origine cristiana, usata maggiormente nel rito tridentino e rivolta per tre volte dal vescovo consacrato al vescovo consacrante durante il rito di ordinazione episcopale. Nel linguaggio comune si usa genericamente come forma di augurio generico di lunga vita.

