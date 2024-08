La Soluzione ♚ Concretamente in latino La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DE FACTO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DEFACTO

Curiosità su Concretamente in latino: De facto (in italiano di fatto) è una locuzione latina utilizzata in ambito giuridico per indicare un elemento che si trova in stato «di essere» pur non avendo un riconoscimento ufficiale; una norma de facto è quindi una norma che, sebbene non ufficializzata da un ente preposto, è talmente diffusa da essere comunque ritenuta un riferimento globale.

Altre Definizioni con de facto; concretamente; latino; Rappresentare concretamente e con efficacia; Cornelio autore latino; L opera in latino; Il terzo caso latino abbrev.;