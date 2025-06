In settembre a Genova si inaugura quello nautico nei cruciverba: la soluzione è Salone

Home / Soluzioni Cruciverba / In settembre a Genova si inaugura quello nautico

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'In settembre a Genova si inaugura quello nautico' è 'Salone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALONE

Curiosità e Significato... La soluzione Salone di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Salone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Salone? Il termine salone indica una grande stanza o spazio aperto, spesso usato per eventi e mostre. A Genova, in settembre, si inaugura il Salone Nautico, un appuntamento imperdibile dedicato a imbarcazioni, tecnologia e innovazioni marine. È il luogo ideale dove appassionati e professionisti si incontrano per scoprire le ultime novità del mondo nautico, rendendo questa parola simbolo di incontri e scoperte nel settore marittimo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Genova: a settembre si inaugura quello nauticoA Genova si tiene quello nauticoA Genova si tiene annualmente quello nauticoLa città ligure che si ribellò a Genova nel 1625Vi si può arrivare in traghetto da Genova o Savona

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "In settembre a Genova si inaugura quello nautico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

A A A N G L V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAVAGNA" LAVAGNA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.