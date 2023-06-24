A Genova si tiene quello nautico

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'A Genova si tiene quello nautico' è 'Salone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "A Genova si tiene quello nautico" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A Genova si tiene quello nautico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Salone? A Genova, durante l'evento dedicato al mondo marittimo, si svolge un importante appuntamento che riunisce espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo. Questo spazio speciale permette di scoprire le ultime novità nel settore delle imbarcazioni, degli accessori e delle tecnologie marine. È un momento di confronto e di crescita per gli appassionati e gli operatori del settore, offrendo opportunità di networking e aggiornamento. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per gli amanti del mare.

Per risolvere la definizione "A Genova si tiene quello nautico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A Genova si tiene quello nautico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Salone:

S Savona A Ancona L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A Genova si tiene quello nautico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

