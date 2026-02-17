Li sostengono i candidati

Home / Soluzioni Cruciverba / Li sostengono i candidati

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li sostengono i candidati' è 'Esami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESAMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li sostengono i candidati" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li sostengono i candidati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Esami? Gli studenti affrontano periodi di verifica in cui devono dimostrare le proprie conoscenze e competenze. Questi momenti sono sostenuti dai candidati, che rappresentano coloro che si presentano alle prove. Gli esami sono occasioni importanti per attestare il livello di preparazione e ottenere certificazioni o promozioni. Prepararsi adeguatamente permette di affrontarli con maggiore sicurezza e di raggiungere i propri obiettivi scolastici o professionali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Li sostengono i candidati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Esami

La soluzione associata alla definizione "Li sostengono i candidati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li sostengono i candidati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Esami:

E Empoli S Savona A Ancona M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li sostengono i candidati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non li teme chi si è preparato beneLi supera chi saLi sostengono a voce i candidatiLi occupano i candidati elettiLi sostengono gli studentiLi governano i pastoriLi trovi anche in farmacia