Può bloccare un intero Paese

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Può bloccare un intero Paese' è 'Sciopero Generale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIOPERO GENERALE

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Può bloccare un intero Paese

Può bloccare un intero Paese Risposta: SCIOPERO GENERALE

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 8-8

8-8 Schema utile: S_______ ________

S_______ ________ Inizia con: S

S Finisce con: E

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Può bloccare un intero Paese nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Sciopero Generale

La soluzione associata alla definizione "Può bloccare un intero Paese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sciopero Generale'.

Le 16 lettere della soluzione

S Savona C Como I Imola O Otranto P Padova E Empoli R Roma O Otranto G Genova E Empoli N Napoli E Empoli R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

La soluzione 'Sciopero Generale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può bloccare un intero Paese". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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