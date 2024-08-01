Può bloccare un intero Paese

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Può bloccare un intero Paese' è 'Sciopero Generale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIOPERO GENERALE

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Può bloccare un intero Paese
  • Risposta: SCIOPERO GENERALE
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 8-8
  • Schema utile: S_______ ________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E
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Può bloccare un intero Paese nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Sciopero Generale

La soluzione associata alla definizione "Può bloccare un intero Paese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sciopero Generale'.

Le 16 lettere della soluzione

S Savona
C Como
I Imola
O Otranto
P Padova
E Empoli
R Roma
O Otranto
 
G Genova
E Empoli
N Napoli
E Empoli
R Roma
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Sciopero Generale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può bloccare un intero Paese". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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