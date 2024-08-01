Può bloccare un intero Paese
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Può bloccare un intero Paese' è 'Sciopero Generale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCIOPERO GENERALE
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Può bloccare un intero Paese
- Risposta: SCIOPERO GENERALE
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 8-8
- Schema utile: S_______ ________
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Può bloccare un intero Paese nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Sciopero Generale
La soluzione associata alla definizione "Può bloccare un intero Paese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sciopero Generale'.
Le 16 lettere della soluzione
La soluzione 'Sciopero Generale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può bloccare un intero Paese". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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