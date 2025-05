Le navi le hanno stagne nei cruciverba: la soluzione è Paratie

Home / Soluzioni Cruciverba / Le navi le hanno stagne

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le navi le hanno stagne' è 'Paratie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARATIE

Curiosità e Significato di "Paratie"

La soluzione Paratie di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Paratie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Le paratie sono strutture interne delle navi e delle imbarcazioni progettate per garantire la stagna, ovvero la tenuta stagna degli ambienti interni. Servono a prevenire l'ingresso dell'acqua in caso di allagamenti, suddividendo lo spazio in compartimenti e aumentando la sicurezza marittima. Sono fondamentali per mantenere l'integrità della nave in condizioni avverse.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Possono essere stagneTramezzi delle naviSono stagne nelle naviHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Paratie

La definizione "Le navi le hanno stagne" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A V D A I S C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASTA DIVA" CASTA DIVA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.