Tramezzi delle navi - Cruciverba

I tramezzi delle navi, comunemente noti come paratie, sono strutture divisorie presenti all'interno delle imbarcazioni che separano gli spazi interni in compartimenti distinti. Questi componenti sono fondamentali per garantire la stabilità, la sicurezza e la tenuta stagna delle navi. Le paratie svolgono diverse funzioni, come prevenire la propagazione dell'acqua in caso di collisioni o incidenti, suddividere gli spazi in compartimenti per facilitare la gestione del carico e garantire la compartimentazione in caso di allagamenti o incendi. Solitamente realizzate con materiali resistenti all'acqua, come l'acciaio, le paratie sono progettate per resistere a elevate pressioni e garantire la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri durante la navigazione.

