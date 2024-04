La Soluzione ♚ Possono essere stagne

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Possono essere stagne. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PARATIE

Curiosità su Possono essere stagne: Distillata e da acqua potabile, ma può essere attaccato da acidi forti, da alcali e da sali acidi. lo stagno agisce da catalizzatore in presenza di ossigeno... La paratia nella nautica è uno degli elementi verticali di uno scafo, i quali possono essere isolanti ai fluidi allo scopo di realizzare una compartimentazione stagna.

