La Soluzione ♚ Un forte vento tropicale La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MONSONE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MONSONE

Curiosità su Un forte vento tropicale: In meteorologia il monsone (dall'arabo mawsim che significa "stagione") è un vento periodico tipico dell'Oceano Indiano, che influenza profondamente il clima del subcontinente indiano, dell'Indocina e dell'Estremo Oriente, raggiungendo anche le Maldive: il cambiamento di direzione del vento, che avviene in maggio e in ottobre, è accompagnato da cicloni tropicali molto violenti, i tifoni, che hanno spesso effetti devastanti sulle coste dell'Oceano Indiano (es.

Altre Definizioni con monsone; forte; vento; tropicale; Vento che cambia direzione a ogni semestre; Vento periodico dell Oceano Indiano; Stringere forte al collo; Unità militare molto forte negli sport; Quello forte digerisce di tutto; Il vento che spira dall ovest; Grazia : scrisse il romanzo Canne al vento; Se cessa il vento navigano lo stesso; Pianta tropicale simile all agave dal succo amarissimo; Una pianta tropicale simile all agave;