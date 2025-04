Conduce vita nomade - Soluzione Cruciverba: Gitano

GITANO

Lo sapevi che... Diario di un vizio: Diario di un vizio è un film del 1993 diretto da Marco Ferreri. Si tratta del penultimo film del regista prima della morte, diretto tra La casa del sorriso (1991), e Nitrato d'argento (1996). L'opera, distribuita a livello internazionale come Diary of a Maniac, venne presentata alla 43ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino e valse a Jerry Calà il Premio del gotha della critica italiana come migliore attore grazie a un ruolo drammatico al di fuori delle sue consuetudinarie interpretazioni.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.