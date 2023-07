Conduce vita grama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conduce vita grama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POVERO

Altra risposta : MISERO

Significato/Curiosita : Conduce vita grama

Bandiere rosse, ma sono stato punito perché poi il film in america ha avuto vita grama» ^ i 50 film più visti al cinema in italia dal 1950 ad oggi, su movieplayer... Altrui; ad aiutare il povero, non a soppesare la pura giustizia. sta scritto 'felice colui che pensa al bisognoso e al povero'; chi ne ha compassione...