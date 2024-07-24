Li prediligono gli asini

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li prediligono gli asini' è 'Cardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li prediligono gli asini" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li prediligono gli asini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cardi? I cardi sono piante ornamentali molto apprezzate per le loro foglie colorate e la loro robustezza. La loro capacità di adattarsi a diversi ambienti li rende ideali per decorare giardini e spazi pubblici. La loro crescita lenta e la resistenza alle intemperie li rendono particolarmente adatti a chi cerca piante durature. Questi arbusti sono spesso scelti per creare siepi o ornamenti vegetali grazie al loro aspetto decorativo. Gli asini li prediligono per il loro gusto e valore nutritivo.

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Li prediligono gli asini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cardi

Quando la definizione "Li prediligono gli asini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li prediligono gli asini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cardi:

C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li prediligono gli asini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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