Piante che rassomigliano ai carciofi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piante che rassomigliano ai carciofi' è 'Cardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piante che rassomigliano ai carciofi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piante che rassomigliano ai carciofi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cardi? I cardi sono piante appartenenti alla famiglia delle Asteraceae, caratterizzate da foglie grandi e spesse che ricordano i carciofi. La loro forma e consistenza li rendono facilmente riconoscibili tra le piante selvatiche e coltivate. Originari del Mediterraneo, sono apprezzati sia per il valore ornamentale che culinario, poiché le infiorescenze possono essere consumate dopo una corretta preparazione. La somiglianza con i carciofi ne evidenzia la somiglianza strutturale e il gusto delicato.

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Piante che rassomigliano ai carciofi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cardi

Per risolvere la definizione "Piante che rassomigliano ai carciofi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piante che rassomigliano ai carciofi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cardi:

C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piante che rassomigliano ai carciofi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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