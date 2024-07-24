Le godono i favoriti

SOLUZIONE: REFERENZE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le godono i favoriti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le godono i favoriti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Referenze? Le persone che ottengono il sostegno o l'approvazione di coloro che sono più influenti o potenti sono spesso considerate fortunate. Questi individui beneficiano di supporti che rafforzano la loro posizione o reputazione, rendendoli più favoriti o privilegiati. La loro posizione si basa sulle raccomandazioni o sul rispetto di chi ha autorità, facilitando il raggiungimento degli obiettivi desiderati.

La definizione "Le godono i favoriti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le godono i favoriti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Referenze:

R Roma E Empoli F Firenze E Empoli R Roma E Empoli N Napoli Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le godono i favoriti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

