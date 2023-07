Ioseliani il regista de I favoriti della luna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ioseliani il regista de I favoriti della luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTAR

Significato/Curiosita : Ioseliani il regista de i favoriti della luna

Otar ioseliani (in georgiano: ; tbilisi, 2 febbraio 1934) è un regista, sceneggiatore e montatore georgiano naturalizzato francese, fino... otar (in georgiano: ) è un nome proprio di persona georgiano maschile. riprende il termine turco otar, che vuol dire "prato", "pascolo". ha quindi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

