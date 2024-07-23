Una pompa per le bonifiche

Home / Soluzioni Cruciverba / Una pompa per le bonifiche

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una pompa per le bonifiche' è 'Idrovora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDROVORA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pompa per le bonifiche" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pompa per le bonifiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Idrovora? L'idrovora è un dispositivo utilizzato per rimuovere l'acqua in eccesso da terreni o aree sommerse, facilitando il drenaggio e prevenendo allagamenti. È fondamentale nelle operazioni di bonifica, contribuendo a ripristinare condizioni di terra asciutta e produttiva. Questo strumento permette di gestire acque di falda o superficiali, migliorando la qualità del suolo e la sicurezza delle zone interessate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una pompa per le bonifiche nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Idrovora

Se la definizione "Una pompa per le bonifiche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pompa per le bonifiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Idrovora:

I Imola D Domodossola R Roma O Otranto V Venezia O Otranto R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pompa per le bonifiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Macchina prosciugatriceUn tipo di pompa usata in casi di alluvioneUna macchina che aspira l acquaPompa per bonificheBonificheMacchina idraulica utilizzata per le bonificheL addetto alla pompa del carburantePompa che asporta molta acqua in eccesso