La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una macchina che aspira l acqua' è 'Idrovora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDROVORA

Curiosità e Significato di "Idrovora"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Idrovora più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Idrovora.

L'idrovora è una macchina progettata per aspirare e pompare acqua da un luogo all'altro. Viene utilizzata in vari contesti, come l'irrigazione, il drenaggio di terreni inondati e nei cantieri, per garantire un efficace controllo delle risorse idriche. Funziona generalmente mediante un sistema di pompaggio e aspirazione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una macchina che solleva l acquaMacchina che toglie acquaAspira l acqua dai pozziUna macchina per sollevare acquaLa macchina per sollevare e trasportare acqua detta anche vite di Archimede

Come si scrive la soluzione: Idrovora

Hai trovato la definizione "Una macchina che aspira l acqua" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

D Domodossola

R Roma

O Otranto

V Venezia

O Otranto

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R L A C S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLCARE" SOLCARE

