Macchina idraulica utilizzata per le bonifiche nei cruciverba: la soluzione è Idrovora

Home / Soluzioni Cruciverba / Macchina idraulica utilizzata per le bonifiche

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Macchina idraulica utilizzata per le bonifiche' è 'Idrovora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDROVORA

Curiosità e Significato di Idrovora

Approfondisci la parola di 8 lettere Idrovora: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Idrovora? L’idrovola è una macchina idraulica impiegata nelle bonifiche per sollevare e spostare grandi quantità di terra, acqua o altri materiali. Utilizzando la potenza dell’acqua sotto pressione, permette di lavorare in modo efficace su vaste aree, facilitando il drenaggio e il riassetto del territorio. È uno strumento fondamentale per interventi di sistemazione ambientale e lavori di ingegneria civile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Macchina idraulicaUna macchina che funziona nelle bonifichePotente macchina idraulicaMacchina per movimento terraVecchia macchina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Idrovora

Se ti sei imbattuto nella definizione "Macchina idraulica utilizzata per le bonifiche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

R Roma

O Otranto

V Venezia

O Otranto

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R O O P R A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERORATO" PERORATO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.